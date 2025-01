Calciomercato Milan – Annuncio da brividi: “Scambio folle con la Juventus!”

Si continua a respirare parecchio fermento in casa Milan, dove sono ore frenetiche per quanto riguarda il calciomercato rossonero. Anche perché, come ben sappiamo, i fronti aperti sono davvero tantissimi. Si parla molto di mercato in uscita (da Pavlovic a Jovic, passando per i vari Chukwueze, Okafor e altri ancora). Ma gran parte delle attenzioni di tifosi e addetti ai lavori è incentrata sui possibili nuovi acquisti dopo quello di Kyle Walker. In cima alla lista dei desideri di calciomercato del Milan in questo momento c'è Santiago Gimenez del Feyenoord, ma non solo. I rossoneri infatti hanno anche parecchi altri obiettivi, sia per l'attacco che per gli altri reparti da ritoccare già in questa sessione di gennaio. E, intanto, continuano a rimbalzare anche alcune news assolutamente clamorose, come quella relativa a un possibile scambio folle con la Juventus. E allora proprio di tutto questo andiamo a parlare in questa nuova raffica di mercato del Milan: partiamo subito dunque dalla prima novità che riguarda un nome nuovo per il centrocampo rossonero <<<