Baiocchini: “Il Milan sta provando a prendere lui, manca dai tempi di Inzaghi…”

Mancano sempre meno giorni alla chiusura del calciomercato invernale e in casa del Milan si cerca di chiudere alcuni colpi per rafforzare la rosa di mister Conceicao.

Proprio sui colpi dei rossoneri si è espresso il giornalista Manuele Baiocchini, intervenuto ai microfoni di Sky Sport. In particolare ha dato aggiornamenti sulla trattativa con il Feyenoord per Santiago Gimenez .

Sulla situazione per arrivare all’attaccante: “Il Milan sta provando a prendere Gimenez. È una trattativa molto complicata perché la valutazione è di 40 milioni. Però il Milan sta cercando di fare tutto il possibile per portare a casa un centravanti che sostanzialmente cerca dai tempi di Pippo Inzaghi”. Intanto ecco come è andato l'allenamento del Milan in vista della prossima sfida di campionato <<<