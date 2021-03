Milan dalla pazza idea Buffon a due giovanissimi. Le ultime sul mercato

MILANO – Il Milan sta trattando il rinnovo di Donnarumma. Un rinnovo complesso soprattutto per il braccio di ferro che Un rinnovo complesso soprattutto per il braccio di ferro che Mino Raiola sta avendo con la dirigenza rossonera sullo stipendio: 10 milioni di euro per 2 anni e l’inserimento di una clausola in caso di mancata qualificazione in Champions. Ma la fumata bianca potrebbe arrivare soprattutto dopo quanto riportato nella versione online de La Stampa. Il quotidiano torinese riporta come il classe ’99 avrebbe espresso al suo agente la volontà di restare in rossonero.

Qualora però la fumata bianca non dovesse arrivare Maldini e Massara stanno valutando varie opzioni per i pali. Piacciono molto Maignan del Lille, ma anche Musso dell’Udinese e Gollini. Ma nelle ultime ore prende quota un’idea che possiamo definire come una suggestione di mercato: Gianluigi Buffon. L’estremo difensore bianconero è in scadenza di contratto e qualora il classe ’99 non dovesse rinnovare Maldini e Massara potrebbero presentare un’offerta per portare il portiere Campione del Mondo 2006 a Milanello, che garantirebbe esperienza in vista della Champions.

Milan, non solo Buffon nella testa di Maldini e Massara

Darwin Nunez. L’attaccante uruguaiano del Benfica, arrivato in Portogallo per 24 milioni dall’Almeria, non sta impressionando nel campionato lusitano visto gli appena 4 gol e 7 assist e le Aquile valutando il divorzio nonostante una clausola rescissoria pari a 150 milioni di euro. Ma le non ottime prestazioni dell ragazzo potrebbero far accettare al club portoghese cifre decisamente più basse. A riportare la notizia è La Gazzetta dello Sport. Se portare Buffon è, al momento, solo una suggestione di mercato diversa è la situazione perL’attaccante uruguaiano del, arrivato in Portogallo per 24 milioni dall’Almeria, non sta impressionando nel campionato lusitano visto gli appena 4 gol e 7 assist e le Aquile valutando il divorzio nonostanteMa le non ottime prestazioni dell ragazzo potrebbero far accettare al club portoghese cifre decisamente più basse. A riportare la notizia è La Gazzetta dello Sport.

Ma c’è un altro nome per il mercato rossonero. A segnalarlo al duo mercato è il responsabile dell’area scout rossonera Geoffrey Moncada. L’ex dirigente monegasco, secondo quanto riportato da Tuttosport, sta seguendo Fabio Blanco Gomez, giovane esterno del Valencia. Lo spagnolo a fine stagione lascerà gli Els Che a parametro zero. Il ragazzo non piace però solo al Milan: sul classe 2004 c’è anche l’interesse di Borussia Dortmund, Juventus, Eintracht Francoforte, Real Madrid e Barcellona.