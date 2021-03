Dal Portogallo – Milan, piace il nuovo Cavani

MILANO – La dirigenza rossonera sta lavorando già in vista della prossima stagione. Maldini e Massara dovranno decidere cosa fare con l’attacco. Ovvero chi confermare tra il prossimo 40enne Zlatan Ibrahimovic e Mario Mandzukic, che a maggio spegnerà 35 candeline. Difficilmente però il club di via Aldo Rossi vorrà confermare entrambi. Il motivo? L’età avanzata dei due che, in qualche modo, li rende più propensi agli infortuni. Senza dimenticare che aumentano anche i tempi di recupero.

Per questo motivo Maldini e Massara confermeranno solamente uno dei due e gli affiancheranno una prima punta più giovane. Un’attaccante che possa dare garanzie dal punto di vista fisico e anche un buon numero di gol.

Milan, il prossimo attaccante arriva dal Portogallo?

Maldini e Massara stanno valutando di ingaggiare un giocatore che era stato seguito nel 2019. Si tratta di Darwin Nunez che all’epoca giocava al Penarol. In quell’estate l’attaccante uruguaiano, ritenuto da molti il nuovo Cavani, si trasferì all’Almeria per 7 milioni di euro.

Secondo quanto riportato da Record.pt il Milan nelle ultime ore il duo mercato rossonero avrebbe iniziando a sondare la possibilità di portare all’ombra del Duomo il classe ’99 che a settembre scorso si è trasferito al Benfica di Rui Costa per 25 milioni di euro. Il club lusitano si convinse a ingaggiare Nunez dopo l’ottima stagione in Liga, nella quale ha messo insieme 16 gol, 3 assist in 32 partite giocate.

Con le aquile portoghese Nunez ha firmato un contratto fino a giugno 2025 nel quale è presente anche una clausola rescissoria. Clausola estremamente alta: 150 milioni. Una cifra che non può, naturalmente, rappresentare il reale valore dell’uruguaiano. Il Benfica probabilmente per lasciare partire il classe ’99 potrebbe chiedere una cifra poco superiore a quanto sganciato all’Almeria.

Darwin Nunez nelle 34 presenze, di cui 28 titolare, tra tutte le competizioni ha messo a referto 12 gol e 9 assist. Al momento, secondo quanto riportato dalla testata lusitana, il Milan ha chiesto solamente informazioni. Ma per imbastire una vera e propria trattativa bisognerà la disponibilità economica per la campagna acquisti, che aumenterà qualora la formazione di Pioli dovesse centrale la qualificazione in Champions League.