Donnarumma forza la mano: “Mino, io resto qui”

MILANO – Maldini e Massara continuano a lavorare per rinnovare i contratti dei giocatori che a giugno potranno salutare il club di via Aldo Rossi. I nomi sono noti a tutti: Ibrahimovic, Calhanoglu e Donnarumma.

Se Ibrahimovic scioglierà le sue riserve a fine stagione, dove la variante saranno soprattutto le sue condizioni fisiche, le situazioni degli altri due sono molto diverse. Il turco, la cui stella sta ricominciando a brillare, sta trattando tramite il suo agente Gordon Stipic. Secondo le ultime notizie riportate tra il club e l’entourage del numero 10 rossonero balla “appena” 1 milioni di euro per la fumata bianca. Diversa invece la situazione di Gigio Donnarumma.

L’agente del portiere classe ’99 Mino Raiola ha presentato a Maldini e Massara la sua richiesta: 10 milioni di euro a stagione per 4 anni. Richiesta molto lontana dall’offerta del Milan che si è spinta, bonus compresi a 7,5 milioni di euro.

Donnarumma parla con Mino Raiola

Il Milan sta rivivendo un dejà vu. Sembra essere tornato nel 2017. Certo era un altro Milan, era il club di Mister Li, guidato da Fassone e Mirabelli e Gigio aveva, ancora una volta, il contratto in scadenza. La fumata bianca arrivò solo quando il d.s. fece un passo indietro e lasciò trattare il super procuratore con Fassone, che portò alla firma dell’attuale contratto.

Ma c’è una notizia in ottica rossonera molto importante. A riportarla è la versione online de La Stampa. Il quotidiano sottolinea come Gigio Donnarumma non abbia intenzione di lasciare Milanello e il club di via Aldo Rossi, tanto che il quotidiano torinese ha titolato: “Donnarumma a Raiola: ‘Io resto al Milan, al come pensaci tu'”. Sia chiaro non è un vero e proprio virgolettato del classe ’99 bensì l’interpretazione del suo pensiero. Non è un segreto che tra i sogni dell’azzurro ci sia quello di giocare in Champions con il Milan.