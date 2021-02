Mercato no limits: Milan arriva il terzino?

MILANO – Un mercato da regina, che ha visto il Milan protagonista nonostante la crisi economica generata dalla pandemia del Coronavirus, che ha colpito anche il mondo del calcio. Maldini e Massara sono riusciti a rinforzare la rosa. Alla corte di Stefano Pioli infatti sono arrivati i Tomori, Mandzukic e Meité. Il duo mercato ha svolto un lavoro ottimo, che sarebbe divenuto eccellente se fosse arrivato anche un vice Theo Hernandez.

Gli uomini mercato avevano provato a colmare anche quel vuoto trattando prima Junior Firpo del Barcellona, poi Matias Vina del Palmeiras. Per il primo il club catalano chiedeva 25 milioni di euro, una cifra ritenuta fuori budget. L’uruguaiano classe ’97, neo vincitore della Copa Libertadores, è stato accostato al Milan (notizia che le nostre fonti brasiliani non confermano). Una cifra relativamente basse 8 milioni di euro, ma dopo la vittoria della Champions League sudamericana il suo valore si è più che raddoppiato: 18 milioni di euro. Tra l’altro da che solo i rossoneri erano interessati al ragazzo, anche Barcellona e Real Madrid si starebbero muovendo su Vina.

Ma nelle ultime settimane di mercato alla dirigenza rossonera era stato offerto un altro prospetto. Un giocatore che conosce la Serie A, visto che in passato ha vestito le maglie di Palermo e Benevento. E’ il caso di Achraf Lazaar oramai ex giocatore del Newcastle. Il marocchino nelle ultime settimane aveva trattato la risoluzione contrattuale con il club inglese e negli ultimi giorni è arrivata anche l’ufficialità. Maldini e Massara ci starebbero valutando di ingaggiarlo per 6 mesi. Il duo mercato sta seriamente valutando il suo arrivo per completare la rosa. In questo modo Stefano Pioli avrebbe a disposizione un giocatore in più per far riposare Theo Hernandez.>>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<