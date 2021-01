Maldini a Sky Sport: “Ibra? Mi aspetto che faccia la differenza in campo. Rinnovi? Abbiamo dato priorità al mercato”

MILANO – A pochi minuti dal fischio d’inizio di Bologna-Milan, match valido per la 20a giornata di Serie A (la prima di ritorno), è intervenuto ai microfoni di Sky Sport Paolo Maldini. Ecco le sue parole all’emittente satellitare:

DERBY – “Litigio troppo lungo. Brutto da vedere, ma mi aspetto che finisca lì. Siamo pronti a difendere in qualsiasi luogo Ibra. Lui non ha nulla a che fare con il razzismo”

COME SI GESTISCE UNA SITUAZIONE COSI’ ” Lui era molto dispiaciuto, anche di aver lasciato la squadra in 10. Lui ha difeso i suoi compagni alle provocazioni di Lukaku. Ma non voglio dare colpe o alibi. E’ durata troppo. Reazioni? Mi aspetto che faccia Ibrahimovic in campo”

RINNOVO DONNARUMMA – “Il mercato ci ha visto protagonisti. La proprietà ci ha permesso, entro certi paletti, di fare mercato. Abbiamo una squadra per arrivare in fondo alle competizioni. I rinnovi sono momentaneamente congelati”

DIFETTI E PREGI DI TOMORI – “Fisicamente può fare la differenza. Può giocare in una linea a 4. In questo momento si va in un uno contro uno. Credo che però si debba lavorare di reparto. Difetto? Ha giocato troppo poco per quelle che sono le sue caratteristiche”

DANIEL ALLA CREMONESE – “Ariedo mi ha tempestato di chiamate per Colombo in prestito. Crediamo tanto in lui. Non mi ha mai chiesto di Daniel. La sua gestione deve essere normale per un dirigente, ma deve essere normale anche per me che sono il padre. Ha già rinnovato. Non c’è nulla da vergognarsi: quando uno si merita qualcosa è giusto che lo ottenga”

IL CAMPIONATO SI VINCE SE – “facciamo 43 punti come all’andata. Siamo più completi, abbiamo consapevolezza. Pressione? Se non abbiamo vinto lo scudetto non sarà un problema. Sarà un problema se a 10 giornate dalla fine siamo lì e non ci impegniamo. Questo sarà un problema”.

