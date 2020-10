Mercato Milan, affonda Tomyasu, sale Kabak

MILANO – Il Milan vuol chiudere la campagna estiva di mercato con l’acquisto di un difensore. Tra i nomi in pole position c’è stato per qualche giorno quello di Takehiro Tomiyasu. Per il giapponese, però, c’è ancora un gap importante: il Bologna chiede 25 milioni di euro, il Milan è disposto ad arrivare a 15.

Massara e Maldini hanno dunque cambiato rotta e provano ora a convincere lo Schalke 04 a lasciar partire il classe 2000 Kabak, di proprietà delllo Stoccarda. Una trattativa che non si preannuncia semplice, visto che lo Schalke valuta Kabak non meno di 25 milioni di euro, mentre la dirigenza rossonera non si è spinta per ora oltre i 15 più bonus.