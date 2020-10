News Milan, mercato: indiscrezione bomba, scambio a sorpresa in serie A?

News Milan, mercato: Maldini potrebbe stupire tutti con un’operazione inaspettata

MERCATO, MILAN NEWS – Paolo Maldini continua ad inserire tasselli nello sfavillante mosaico donato al tecnico Pioli. Sebbene manchi pochissimo alla chiusura ufficiale delle trattative, il Milan potrebbe ancora compiere delle operazioni tali da sconvolgere il finale del proprio mercato. Sistemata la fascia destra con l’arrivo di Dalot dal Manchester United, capace di giocare anche sulla corsia mancina, si va verso la cessione di uno fra Conti o Laxalt. E’ nota a tutti la priorità di un nuovo innesto al centro della difesa, ma le ultime voci, a sorpresa, riguardato l’attacco.

Come riporta calciomercatoweb.it, il Milan potrebbe tornare a bussare alla porta del Bologna per Riccardo Orsolini. Sfumata ormai definitivamente la pista Chiesa, l’ala destra dei rossoblù può rappresentare un’alternativa di alto livello. Il calciatore è stato riscattato dai felsinei, che hanno versato nelle casse della Vecchia Signora 15 milioni di euro. Maldini potrebbe, quindi, assicurarsi il talentuoso esterno di Mihajlovic versando nelle casse del Bologna una cifra di poco superiore più una contropartita. L’affare potrebbe infatti coinvolgere anche Krunic come parziale contropartita tecnica. E’ evidente che un’operazione di questo tipo porterebbe ad un finale di mercato incandescente, dato che il club meneghino dovrebbe poi adoperarsi per acquistare un altro centrocampista.

Insomma la voce è affascinante e intrigante dal punto di vista tecnico. Il Diavolo potrebbe ingaggiare un’ala molto simile a Chiesa, pagandola circa la metà. Tuttavia, visto il poco tempo a disposizione, non sarà semplice arrivare alla fumata bianca, anche se Paolo Maldini ormai con le operazioni lampo ci ha preso gusto. Ma non è ancora tutto. I nomi nel mirino di Maldini non finiscono qui infatti: ecco tutti gli ultimi possibili colpi del Milan e occhio alle sorprese! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA