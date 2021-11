Milan, Maldini: “Tifo per Shevchenko. Il nostro punto più alto…”

Paolo Maldini ha parlato dell’ex compagno Shevchenko, ora allenatore del Genoa, prossima avversaria del Milan.

Redazione Il Milanista

Nella serata di ieri è andata in scena la cerimonia di premiazione per il Pallone D’Oro 2021. Ad accaparrarsi il titolo è stato Leo Messi, arrivato così al settimo trofeo personale. Solo secondo posto per Robert Lewandowski, che avrebbe meritato il trofeo già lo scorso anno. Sul podio anche l’italiano Jorginho: è stata premiata la sua stagione perfetta, culminata con la vittoria dell’Europeo con la Nazionale. Notte da ricordare per Gianluigi Donnarumma, arrivato al decimo posto nella classifica del Pallone d’Oro. L’ex rossonero ha però vinto il premio Yashin come miglior portiere.

Alla cerimonia era presente anche Paolo Maldini, direttore sportivo del Milan. Intervistato da Sky Sport durante la premiazione, l’ex difensore ha parlato del suo amico Andrij Shevchenko. Proprio l’ucraino è diventato da poco l’allenatore del Genoa, prossima avversaria dei rossoneri in campionato. La sfida tra i due club è in programma mercoledì alle 20:45 al Marassi. Ecco le sue dichiarazioni sull’ex compagno di squadra: “Sheva si dimostra coraggioso a mettersi in discussione con il Genoa. Ama questo lavoro e ha preso un impegno difficile ma non ha paura: è un campione e lo dimostrerà. Tifo per lui, ma lo sport è fatto di competitività. Per questo bisogna passare sopra alle amicizie e alle parentele”.

Sul punto più alto toccato dai due giocatori nella stessa squadra, Maldini non ha dubbi: “Il punto più alto lo abbiamo toccato nella finale di Manchester quando ha fatto gol su rigore, ma anche il percorso per arrivare lì è stato fantastico. Ha un talento e mentalità pazzeschi: si allenava in modo diverso ed è diventato un campione”. Domani sera i due si ritroveranno sullo stesso campo, ma come avversari. Uno sarà in panchina, l’altro sugli spalti. Almeno per 90 minuti metteranno da parte la loro amicizia e ognuno tiferà per la vittoria della propria squadra.