Milan, due punti in meno in classifica rispetto allo scorso anno

È tempo di confrontare l’attuale classifica di Serie A con quella dello scorso campionato. Il Milan ha perso 2 punti.

Redazione Il Milanista

Fino ad oggi si sono giocate 14 partite di Serie A. È arrivato il momento di fare un confronto con la classifica della passata stagione. Balza subito agli occhi l’incredibile periodo del Napoli. Lo scorso anno infatti i partenopei erano fermi a 25 punti – ben 10 in meno rispetto ad ora. Piuttosto regolare invece è l’andamento del Milan, che ha perso solo 2 punti. Anche i neroazzurri mantengono lo stesso trend, con meno 1 rispetto ai rossoneri. Ben 5 punti in meno ha invece l’Atalanta. La Roma si posiziona al quinto posto, con 2 punti in meno, ma acquista una posizione rispetto allo scorso anno.

Diversa la situazione anche per la Fiorentina, che lo scorso anno si trovava in quarta postazione con più 7 punti. Crolla invece la Juve in settima posizione. I bianconeri hanno meno 6 punti rispetto alla passata stagione. Invece stabile è la Lazio, con gli uomini di Sarri fermi a 21 punti come con Inzaghi. Segue il Bologna, che sale di postazioni in classifica grazie ai 6 punti in più. Anche l’Hellas continua a viaggiare a pari livelli – solo 1 punto in meno nel passato campionato. Male il Sassuolo, che hanno collezionato solo 18 punti. I neroverdi lo scorso anno erano addirittura al settimo posto in classifica.

Ma Ecco la classifica completa della Serie A 2020/2021 dopo 14 giornate:

Napoli 35 (+10) Milan 32 (-2)

Inter 31 (-2)

Atalanta 28 (+5)

Roma 25 (-2)

Fiorentina 21 (+7)

Juventus 21 (-6)

Lazio 21 (=)

Bologna 21 (+6)

Hellas Verona 19 (-1)

Empoli 19 (in Serie B)

Sassuolo 18 (-8)

Torino 17 (+9)

Udinese 15 (-1)

Sampdoria 15 (-2)

Venezia 15 (in Serie B)

Spezia 11 (=)

Genoa 10 (=)

Cagliari 8 (-6)

Salernitana 8 (in Serie B)

Tutto diverso dunque. C’è chi continua ad alti livelli, confermando il proprio valore, e chi invece subisce delle brusche frenate. Ci sono nuove rivelazioni e chi invece ha deluso in questa prima parte di campionato. Ci sono ancora molte partite da giocare e ancora tutto è possibile. Se c’è una cosa che il calcio insegna è che non è finita fino all’ultimo minuto dell’ultima gara. Ogni squadra ha ancora la possibilità di riscattarsi e di far sognare i propri tifosi. Il cammino verso il finale di stagione è ancora lungo e non c'è dubbio sul fatto che la Serie A continuerà ancora a far emozionare.