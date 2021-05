Maldini: “Dobbiamo diventare più stabili, con i tifosi…”

Le parole nel pre-partita della sfida fra Atalanta e Milan, match decisivo in ottica qualificazione in Champions League.

MILANO - Siamo giunto al momento decisivo. Non ci sarà ritorno. Nel dicembre del 2019 il Milan subì una pesantissima sconfitta a Bergamo, un 5-0 che grida ancora vendetta. Stasera i rossoneri vogliono chiudere il cerchio cercando di vincere per strappare il pass per la prossima Champions League. Queste intanto le parole rilasciate dal direttore dell'Area Tecnica, Paolo Maldini.

SUL CERCHIO CHE SI CHIUDE DAL 5-0 DI UN ANNO E MEZZO FA - "Abbiamo avuto l'occasione di chiuderlo prima, simbolicamente è la chiusura di un cerchio che ci ha visto protagonisti di 15 mesi di alta qualità e grandi risultati. A fine anno in base al piazzamento faremo discorsi più completi".

SUL POSSIBILE FALLIMENTO - "La società ci ha chiesto tante cose e le abbiamo fatte praticamente tutte. Non arrivare in Champions sarebbe un grande peccato, anche se la società non ce l'ha chiesta".

SULLA SFIDA DECISIVA - "Le cose belle e anche meno belle di avere una squadra giovane sono queste, ti possono dare grandissime sorprese o cose meno positive. Una squadra che deve diventare veramente forte deve diventare molto più stabile. Su questo dobbiamo ancora lavorare".

SULL'ASSENZA DEI TIFOSI - "Il Milan con i tifosi avrebbe fatto 60-70mila spettatori. Sarebbero stati un grande aiuto".

SUL CREDERCI PER LA QUALIFICAZIONE - "Per forza. Siamo partiti da molto lontano, abbiamo fatto anche cose inaspettate, per forza ci devo credere. Questo è il messaggio da trasmettere ai ragazzi che a loro volta ci credono". Intanto Maldini lavora anche per il colpaccio nel reparto avanzato. Nel mirino del dt rossonero dei grandissimi nomi per l'attacco del Milan<<<