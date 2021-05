Calciomercato Milan, colpo grosso in attacco: chi arriva? Ecco tutti i nomi

MILANO - Non c'è dubbio che un nuovo centravanti di grosso calibro sia necessario e sia una delle maggiori priorità del prossimo calciomercato del Milan. Ibrahimovic infatti non può garantire continuità, mentre gli altri attaccanti rossoneri non sono vere e proprie prime punte. Non sono dei veri bomber insomma. E soprattutto con la Champions League, almeno un grosso attaccante dovrà sbarcare a Milano in estate. E occhio alle sorprese perché, oltre ad alcuni nomi che circolano ormai da molto tempo in orbita rossonera, sulla lista della spesa di Maldini ce ne sarebbero anche altri molto interessanti. Senza perdere altro tempo dunque, ecco la lista completa di tutti gli attaccanti nel mirino del Milan <<<