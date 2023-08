Lodetti: “Rivera era l’idolo dei tifosi ma anche di noi giocatori”

Oggi Gianni Rivera compie 80 anni . Una vera e propria leggenda del calcio italiano e dei colori rossoneri. Intervistato da Tuttosport, Giovanni Lodetti , ex centrocampista del Milan ed ex compagno di squadra del Golden Boy con la maglia milanista, ha ricordato quei gloriosi anni Sessanta.

Lodetti ha raccontato quel Milan: "Noi gli lasciavamo fare tutto. Poi chiaramente c’era qualcuno che gli dava preziosi consigli. Ma la verità è che Gianni agiva sempre in funzione della squadra. Se discutevamo per i premi partita durante l’anno, lui era sempre con noi. Non pensava solo al suo bene, ma a quello collettivo. Era sempre cortese, bravo e gentile. No, ma anche fuori dal campo si comportava come una persona normale".