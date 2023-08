Milan, caccia al centravanti: spunta il nome di Kean. La situazione

Il Milan è alla ricerca di una punta centrale che si alterni con Giroud: fatto un sondaggio anche per l'attaccante della Juventus. Il punto

Il Milanin questa ultima parte del calciomercatosta cercando gli ultimi tasselli per completare la rosa. Uno di questi è un centravanti che possa essere un'alternativa a Giroud. In rosa c'è Lorenzo Colombo, che però vorrebbe avere spazio e andare a giocare. Genoa e Cagliari continuano a essere lee più interessate per averlo in prestito.

Secondo Gianluca Di Marzio, il Milan ha fatto un sondaggio per Moise Kean della Juventus. Il classe 2000 è un profilo che piace a Milanello e sarebbe utile anche per le liste Champions, essendo italiano. I rossoneri vorrebbero prendere il giocatore in prestito oneroso, con diritto di riscatto che diventerebbe obbligo a determinate condizioni. Una formula che non convince i bianconeri.

Il club rossonero quindi continua a seguire anche altri profili. Uno è quello di Hugo Ekitike del Psg. L'altro è quello di Armando Broja del Chelsea. Per quest'ultimo, ci potrebbe essere anche un effetto domino. Se si riaprisse lo scambio Lukaku-Vlahovic tra i Blues e la Juventus, il Milan sarebbe in vantaggio per avere Broja in prestito.