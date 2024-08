LIVE – Ultimo giorno di mercato: ecco Abraham! E su Koné…

Oggi va in scena l’ultimo giorno del calciomercato estivo. In attesa della chiusura, ecco tutte le novità sul Milan

Giulia Benedetti 30 agosto 2024

- MANU KONE' rimane in lizza per il centrocampo del Milan, ma la Roma è in forte pressing sul francese. Alcune indiscrezioni provenienti da oltralpe riferiscono che Koné sarebbe sempre più vicino ai giallorossi. Vedremo se ci sarà spazio e tempo per un ultimo rilancio del Milan, sono ore decisive.

- TAMMY ABRAHAM è virtualmente un nuovo giocatore del Milan. Il Diavolo ha raggiunto nelle scorse ore l’accordo con la Roma per l’operazione che porterà l’attaccante in rossonero e Saelemaekers in giallorosso in uno scambio di prestiti secchi. Attese in giornata le visite mediche dell'inglese, che è già atterrato a Milano.

- STALLO BENNACER. L’algerino sembrava l’indiziato principale a lasciare Milanello nel corso del mercato estivo ma, dopo aver ricevuto vari ammiccamenti dall’Arabia, sembra destinato a restare in Italia. Non sono arrivate offerte concrete per lui, che salvo sorprese rimarrà un’altra stagione in rossonero.

- LUKA JOVIC. Il numero 9 rossonero ha prolungato di un altro anno il suo contratto, ma è stato inserito sulla lista dei partenti. Il giocatore ha ricevuto alcune proposte dalla Liga spagnola, ma l’attaccante sembra intenzionato a giocarsi le sue carte in rossonero.

- ADRIEN RABIOT. Il francese potrebbe essere l'ultimo colpo di mercato del Diavolo. Rabiot ha infatti aperto all'ingaggio proposto dai rossoneri, ossia un quadriennale da circa 5 milioni di euro a stagione. Tuttavia prima il Milan deve vendere uno tra Bennacer e Jovic.

Questa sera a mezzanotte chiude ufficialmente il calciomercato estivo. Il Milansta valutando se portare a termine alcuni colpi per rafforzare la rosa in entrata, così come in uscita. In attesa della chiusura, vediamo di seguito gli ultimi aggiornamenti live.