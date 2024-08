Calciomercato Milan: Jovic si allontana dal Milan, ecco la situazione…

Luka Jovic, in questi ultimi giorni di calciomercato, potrebbe davvero dire addio al Milan dopo mesi di difficile convivenza. Il club rossonero, infatti, avrebbe intenzione di prender Tammy Abraham, che come noto è inserito nello scambio con Alexis Saelemaekers. Un suo eventuale arrivo, qualora si dovesse concretizzare, escluderebbe di fatto il serbo dalle gerarchie. Quest'ultimo, per altro, quando è stato chiamato in causa da Paulo Fonseca in questi primi impegni, non ha mai davvero convinto fino in fondo e il tecnico portoghese difficilmente potrà continuare ad affidarsi a lui.