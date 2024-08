Calciomercato Milan – Colpo di scena improvviso: “Contatti per…” / News

E' fatta per lo scambio di prestiti tra Milan e Roma con Saelemaekers nella Capitale e Abraham in rossonero, ma il mercato può ancora riservare alcune sorprese. Se infatti l'attacco è stato completato con l'arrivo di Tammy Abraham, c'è ancora la questione centrocampo da monitorare fino alla fine. E proprio in queste ore è arrivata una news improvvisa che potrebbe stravolgere i piani di calciomercato del Milan. Stando infatti a quanto rivelato dal noto esperto di mercato Matteo Moretto su X, l'Atletico Madrid sarebbe improvvisamente piombato su Bennacer. Ecco le sue parole: "L'Atletico ha appena chiesto il prestito di Ismael Bennacer". Si prospetta una possibile trattativa lampo, che però - come detto - potrebbe cambiare anche i piani del Milan per il mercato in entrata: ecco quello che potrebbe succedere <<<