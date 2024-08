Calciomercato Milan, le pagelle di Crudeli: “Ragazzi, vi devo dire che…”

Il mercato estivo del Milan ha regalato colpi interessanti, alcuni anche di grosso calibro, oltre che qualche addio importante come quello di Giroud. Una sessione di calciomercato lunga e a volte anche decisamente complicata, che ha risposto e messo una pezza ad alcune lacune di questa squadra, ma forse non proprio a tutte. Insomma, non si può dire che sia stato un Milan poco attivo sul fronte del calciomercato, ma alcuni tra tifosi e addetti ai lavori hanno anche trovato spazio per critiche all'operato della dirigenza rossonera. Il nostro Tiziano Crudeli ha dunque fatto le pagelle a questo mercato del Milan, dando i voti e il commento alle operazioni più importanti, una per una. Partiamo dunque dalla prima, per poi scorrerle via via tutte quante <<<