RIVIVI IL LIVE- Segui la conferenza di Conceicao e Maignan alla vigilia della Finale

Domani il Milan scenderà in campo contro il Bologna. Segui live la conferenza stampa di Conceicao e Maignan alla vigilia del match

Giulia Benedetti Redattore 13 maggio 2025 (modifica il 13 maggio 2025 | 16:56)

Domani alle 21:00 il Milan scenderà in campo contro il Bologna per la Finale di Coppa Italia. In attesa del match, tra pochi minuti Sergio Conceicao parlerà nella consueta conferenza stampa della vigilia insieme a Mike Maignan. Qui su ilMilanista.it potrete seguire il live testuale:

Conceicao: “Penso che il peso fa parte della storia del Milan, ogni giorno lo sentiamo. È normale in questo grande club. Dobbiamo concentrarci sulla partita di domani, su cosa dobbiamo fare. L’avversario è diverso e alcuni momenti dobbiamo affrontarli come fatto venerdì. Dobbiamo essere pronti”.

Maignan: “Abbiamo tanta fame perché vogliamo portare questo trofeo a casa, sia per noi che per i tifosi. Sappiamo quanto è importante vincere le finali per il Milan”.

Conceicao: “A livello di risultati sono positivi, ma è normale per la conoscenza che ho del gruppo e dello staff. La squadra ha avuto un’evoluzione, anche se è stato difficile lavorare i primi tre mesi. Noi viviamo di risultati”.

Maignan: “Noi sappiamo che domani è una giornata importante per questa stagione per il Milan, possiamo aggiungere una pagina positiva in più per il club. Non dobbiamo avere troppe pressioni, ma avere il sangue freddo che ci ha permesso di arrivare fino alla Finale. Non dobbiamo fare un altro gioco rispetto a quello che facciamo di solito”.

Conceicao: “Sicuramente questo stadio mi ha dato belle soddisfazioni da giocatori. Domani abbiamo una finale dove dobbiamo essere al massimo davanti una squadra dove conosciamo la loro intensità. Dobbiamo avere lo stesso atteggiamento di non mollare mai. Molto dipenderà dai tagli della partita, noi dobbiamo essere pronti ai vari scenari. Affronteremo una squadra un po’ diversa rispetto a quella di venerdì. Abbiamo lavorato e abbiamo preparato bene la partita, speriamo di dare una buona risposta sul campo”.

Conceicao: “Io ti rispondo secco: non dico chi gioca davanti. Non l’ho detto neanche a loro. Nemmeno loro sanno chi giocherà, hanno dubbi anche loro”.

Conceicao: “Una stagione è fatta di momenti ed episodi. Sarà bello vincere il trofeo dentro un’annata difficile. Noi abbiamo questa consapevolezza, sembriamo arrabbiati ma siamo proprio così. Siamo felici di affrontare questa finale. Non c’è paura, ma solo adrenalina. Il gruppo è tranquillo, ma senza tranquillità perché ci aspetta una partita importante”.

Maignan: “Ho fiducia sia se giochiamo con 3 difensori che 4 o 2. Ci sono momenti in cui tutto gira a favore e momenti in cui non va invece come sperato. Adesso siamo in un momento buono. Dobbiamo approfittare e continuare così perché non è stato sempre così".

Conceicao: “Leao sta bene, adesso abbiamo un allenamento alle 18. Abbiamo a disposizione Leao, anche Sottil. Anche il Bologna ha molti giocatori diversi che sono tornati a disposizione. Più che le personalità, è importante però il gruppo”.

Maignan: “Tutto quello che è successo prima non conta più, conta solo domani. Dobbiamo essere focalizzati sulla partita di domani. Certo che se vinciamo è positivo, quindi l’unico obiettivo è di pensare a quello da fare domani”.

Conceicao: “Noi siamo tutti i giorni là, crediamo in quello che facciamo. I risultati positivi aiutano, ma io ho un gruppo sano e che crede. Se vediamo i fatti, il Milan ha rimontato molte gare. Questo è un segno di gruppo e di unione, di rispetto verso lo staff. Io sono tranquillo, speriamo di metterlo in campo dal primo minuto”.

Conceicao: “Penso che non siamo stati in questi mesi costanti come volevo. Possiamo parlare di tante partite e giocatori che sono mancati, ma i tifosi giustamente vogliono i risultati. Anche in quelli positivi ci sono cose da dire, perché c’è questo peso e questa vogliamo di vincere sempre di più. È normale. Non dobbiamo pensare a tante cose, ma solo su quello che dobbiamo fare. Davanti c’è un Bologna molto competitivo”.

Conceicao: “Sono titoli e situazioni che vogliamo dare una risposta positiva. Non c’entra niente campionato o coppe nazionali, è importante solo la partita di domani”.

Maignan: “Per me come a tutti i giocatori che hanno fame di vittoria, è importante vincere questo trofeo”.

Conceicao: “Come allenatore sono già 13 anni che faccio queste partite. Ogni partita ha la sua pressione e il suo carico. È chiaro che nelle finali e per i titoli c’è questa adrenalina. Non sono più tranquillo, io sono quello che sono. Sembra che siamo arrabbiati, ma non lo siamo e non siamo impauriti. C’è concentrazione”.

Conceicao: “Fofana non sappiamo veramente come sta, ha un problema al piede. Vedremo fino alla fine se ci sarà, il dottore saprà dire meglio quali sono le sue condizioni. Speriamo di averlo domani”.