Milan-Bologna, Cardinale non sarà presente all’Olimpico per la Finale

Il proprietario del Milan Gerry Cardinale non sarà presente domani sera all’Olimpico di Roma in occasione della Finale di Coppa Italia

Manca poco più di un giorno alla tanto attesa Finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna, in programma domani alle 21 allo Stadio Olimpico di Roma.

Il Milan vuole replicare la vittoria ottenuta contro i rossoblù appena quattro giorni fa in campionato, così da alzare al cielo il secondo trofeo stagionale.

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, non sarà presente sugli spalti il proprietario del Milan Gerry Cardinale. Il numero uno di RedBird non potrà presenziare all’evento, ma sarà costretto a vedere la partita dagli Stati Uniti.