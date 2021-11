Milan, le opinioni di Zancan e Braglia sul periodo dei rossoneri

Il giornalista e l’ex portiere hanno parlato della situazione in casa Milan. Hanno manifestato due visioni opposte.

Redazione Il Milanista

Quello di ieri pomeriggio si è rivelato un brutto stop per il Milan. I rossoneri hanno perso la seconda partita di fila in campionato, dopo l’ottima vittoria di Madrid. Gli uomini di Pioli sono rimasti al secondo posto in classifica con 32 punti. Si allontana invece il Napoli, ormai da solo in vetta con 35 punti. Sempre più pericolosa è l’altra squadra di Milano, che con la vittoria contro il Venezia si è portata a -1 dai diavoli. Mercoledì sera ci sarà lo scontro con il Genoa e il Milan avrà finalmente l’occasione di riscattarsi. Se i rossoneri vogliono gareggiare per lo scudetto, è arrivato il momento di non perdere più punti fondamentali in campionato.

Nel frattempo la partita, andata in scena ieri pomeriggio a San Siro, ha lasciato degli strascichi. Federico Zancan, giornalista di Sky Sport, ha parlato della prestazione degli uomini di Pioli. Intervenuto durante Sky Sport 24, in particolare ha commentato il periodo in casa rossonera. Il giornalista si dichiara fiducioso: “Penso che il Milan abbia delle capacità di reazione. Continuo a fidarmi di Pioli e della sua squadra, che può anche sbagliare delle partite ed avere una flessione. Credo che il Milan si ritroverà e resterà aggrappato nelle zone alte di classifica”.

Diverso invece il punto di vista di SimoneBraglia. L’ex portiere è intervenuto ai microfoni di TMW Radio e ha dichiarato: "Milan già screditato nella corsa Scudetto?E' una squadra ancora in formazione, a livello di leadership. Tolti Giroud e Ibra, non ci sono giocatori maturi per certi traguardi. L'Atalanta per esempio gestisce i momenti e solo i leader lo fanno. Per questo non ritengo il Milan ancora maturo per certi traguardi ma rimane lì a giocarsela". Le prossime sfide si riveleranno fondamentali per capire il futuro del Milan. È certo che i rossoneri faranno di tutto per non deludere più i tifosi.