Milan, Berlusconi sul nuovo stadio: “Demolire San Siro? Ferita profonda”

L’ex presidente rossonero ha parlato della possibilità di demolizione dello stadio San Siro. Ecco le sue dichiarazioni.

Da giorni non si fa altro che parlare del nuovo stadio di Milano. L’idea è quella di demolire San Siro per poter costruire un nuovo impianto . Da subito si sono create due fazioni opposte, quella di chi è favorevole alla realizzazione di un nuovo stadio all’avanguardia e quella di chi vorrebbe evitarlo. Sono molti infatti a non desiderare la demolizione del Meazza, simbolo della città nel mondo. Proprio in questo impianto si sono giocate finali importanti: l’ultima è stata la finale di Champions League tra Real Madrid e Atletico Madrid nel 2016.

Berlusconi non è il solo a pensarla così. Tra coloro che non vogliono la demolizione dello stadio c’è anche Massimo Moratti. L’ex presidente dell’Inter ha infatti aderito al “Comitato Sì Meazza”, volto alla salvaguardia e tutela dell’edificio. Altro nome presente è quello di Roberto Donadoni. L’ex allenatore della Nazionale ha dichiarato al Corriere della sera: ““Io ragiono da ex calciatore, da uno che ha avuto l’opportunità e la fortuna di giocare per dodici anni in quella cornice. E San Siro rimane uno stadio riconosciuto in tutto il mondo come simbolo di Milano.Da un punto di vista sentimentale pensare di abbattere un simbolo come San Siro è folle. È un impianto che di recente ha ospitato una finale di Champions e che ha quindi tutte le carte in regola anche a livello internazionale. Mi piangerebbe il cuore se davvero lo demolissero”.