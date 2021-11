Milan, c’è l’interesse per un gioiello del Sassuolo. È sfida con altri club

Il Milan ha messo gli occhi su un giocatore del Sassuolo, che ha mostrato le sue qualità nella sfida di ieri pomeriggio.

Redazione Il Milanista

Nella gara di ieri pomeriggio il Milan è stato frenato da un Sassuolo decisamente superiore. Gli uomini di Pioli, dopo il vantaggio firmato da Romagnoli, sono passati in svantaggio e non sono più riusciti a gestire la situazione. I neroverdi hanno portato a casa 3 punti davvero importanti , su un campo difficile. Dopo aver battuto la Juve alcune settimane fa, la squadra di Dionisi è riuscita nell’impresa di fermare un’altra big italiana. L’ultimo club a battere i rossoneri in casa era stato proprio il Sassuolo, che si conferma così “bestia nera” per i diavoli.

La partita di ieri ha messo in mostra le qualità di molti giocatori neroverdi. Fondamentali per il risultato sono state le prestazioni di Scamacca e di Berardi, che hanno segnato i gol definitivi. Tuttavia c’è stato un altro giocatore che ha messo in campo una prestazione formidabile. Si tratta di Davide Frattesi, centrocampista classe 1999. Il giocatore non doveva essere presente nella gara di ieri a causa di una squalifica per presunta espressione blasfema. Tuttavia 24 ore prima del match la Corte Sportiva d’Appello Nazionale ha accolto il ricorso della società emiliana, permettendo al numero 16 di essere tra i convocati.

Frattesi è una mezzala, con qualità tecniche e continuità, che gioca come un veterano. Il Milan è rimasto impressionato dalle sue giocate e avrebbe sviluppato un forte interesse. Tuttavia sul 22enne ci sono gli occhi di tutti i maggiori club italiani. È seguito da tempo sia dalla Juve che dall’Inter, a cui si è aggiunto recentemente il Napoli. Anche la Roma vorrebbe acquistarlo, per poi ricavarne il 30% sulla futura cessione. È molto probabile che per accaparrarsi il giocatore si scateni una vera e propria asta di mercato, magari già a partire da gennaio. Maldini e Massara sono pronti a portare il gioiellino a San Siro, dove ha già messo in campo le sue migliori qualità.