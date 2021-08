La Juve studia l’offerta per Romagnoli: offerti due giocatori

La Juventus vuole Romagnoli per rinforzare la difesa. Ecco la probabile offerta che sottoporranno al Milan nei prossimi giorni

Il Milan nella serata sera ha pareggiato 0 a 0 contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Un match che ha permesso ai tifosi rossoneri di ammirare la bontà dell'acquista di Mike Maignan. Il portiere infatti ha compiuto molti miracoli nel corso del match suggellando la prestazione parando un rigore a Gareth Bale.

E mentre i giocatori erano in campo non si può escludere che la dirigenza di via Aldo Rossi non abbia parlato con quella blanca per il trasferimento di Isco.

Lo spagnolo è considerato obiettivo primario per la trequarti, ma se non dovesse arrivare la chiusura nel giro pochi giorni, Maldini e Massara si fionderanno su Ilicic dell'Atalanta.

Mentre i rossoneri erano in campo, anche un altro club stava sfidano un club spagnolo. Ovvero la Juve contro il primo Barcellona senza Messi. Una vittoria dei catalani per 3 a 0 che ha evidenziato come due giocatori di Allegri non siano pronti per grandi partite. Si tratta di Aaron Ramsey e Daniele Rugani. Per questo ora Cherubini dovrà studiare una soluzione per liberarsi di loro.

L'idea degli ex campioni d'Italia è quella di utilizzare i due giocatori come pedina di scambio per raggiungere altri obiettivi. E tra gli obiettivi dei bianconeri c'è un giocatore del Milan: Alessio Romagnoli. Il portodanzese è in uscita dal Milan, che vuole monetizzare in estate il suo addio pur di non perderlo a zero a giugno 2022. Ovvero quando il suo contratto sarà scaduto.

Nei mesi scorsi l'ex d.s. Paratici aveva provato a imbastire uno scambio con Federico Bernardeschi, senza però trovare il favore dell'operazione da parte di Maldini e Massara.

Il Milan è consapevole che il contratto dell'ex Roma non verrà rinnovato: troppo alte le richieste del suo agente Mino Raiola (e i rapporti tra le parti sono molto freddi dopo l'adieu di Donnarumma). Quindi se ci sarà l'occasione per cedere Romagnoli non se la faranno sfuggire. Le contropartite però non convinco la dirigenza di via Aldo Rossi: Rugani non dà certezze in difesa (sebbene sarebbe una riserva). Capitolo diverso per Ramsey. L'ex Arsenal era stato cercato la settimana scorsa da Maldini e Massara, ma ora il duo mercato rossonero ha in mano l'accordo con Ilicic e il gallese è solamente un nome sul loro taccuino.