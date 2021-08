Reti bianche tra Milan e Real Madrid, Mike Maignan decisivo

Termina in parità l'amichevole di lusso tra Milan e Real Madrid, reti bianche con Mike Maignan decisivo tra i pali.

Quinta amichevole pre stagionale per il Milan, che dopo aver sfidato Pro Sesto, Modena, Nizza e Valencia ha affrontato il Real Madrid . Una sfida di lusso per i rossoneri, anche perchè contro i Blancos non sarà mai solo un'amichevole. Corsi e ricorsi storici, il grande ex Carlo Ancelotti sulla panchina madrilena, un incontro tra due delle squadre più titolate al mondo. Stefano Pioli ha schierato dal primo minuto il miglior undici a sua disposizione , e lo stesso ha fatto anche il tecnico ex Everton. Queste le formazioni con cui hanno iniziato il match le due squadre:

Buon inizio del Milan, che dopo pochi minuti ha colpito un palo con Theo Hernandez e ha avuto altre buone occasioni. Col tempo il Real Madrid ha preso in mano il match grazie al suo centrocampo ricco di qualità, e nel finale di primo tempo ha avuto la grande occasione per il vantaggio. Fallo di Calabria su Bale in area e calcio di rigore. Dal dischetto si è presentato Gareth Bale, il quale si è fatto neutralizzare il rigore da Mike Maignan. Prima frazione che si è conclusa dunque sul punteggio di 0-0 in 45 minuti molto equilibrati. Nel secondo tempo girandola di cambi per entrambe le squadre, numerose novità soprattutto nel Real ad inizio seconda frazione. Nessuna emozione da rilevare nella ripresa, salvo una traversa colpita da Luka Modric. Risultato che non si è sbloccato e il match si è trascinato sullo 0-0 finale. Buon test per il Milan che ha potuto misurarsi contro una squadra di altissimo livello e non ha comunque sfigurato.