Non c’è ancora l’accordo tra Milan e Atalanta per Ilicic: la situazione

Resta tra i primi obiettivi del Milna Josip Ilicic, ma l'accordo con l'Atalant non è ancora arrivato, se ne riparlerà nei prossimi giorni.

Redazione Il Milanista

Continuano le ricerche del Milan sul mercato per completare la rosa a disposizione di Stefano Pioli. Maldini e Massara stannolavorando incessantemente affinché la squadra possa essere completa in vista della prima giornata di campionato contro la Sampdoria, fatte salve ovviamente eventuali occasioni di mercato degli ultimi giorni. Bisogna ancora portare a Milanello un terzino destro, un fantasista e, se dovesse esserci l'occasione, anche un centrocampista. Per la difesa regge sempre il nome di Diogo Dalot, ma la trattativa con lo United è in una fase di stallo. Per il centrocampo l'obiettivo è il ritorno di Bakayoko dal Chelsea, ma al momento non è una priorità della dirigenza. Per la trequarti campo, invece, sono vari i profili seguiti, ma al momento solo uno sembra vicino a vestire la maglia rossonera.

Ilicic prende quota

Considerate le difficoltà delle operazioni per portare a Milano giocatori come Isco, Ziyech e Vlasic, visti i costi non indifferenti, prende sempre più quota il nome di Josip Ilicic. Il fantasista dell'Atalanta vuole andar via da Bergamo e lo ha già comunicato al club e al suo allenatore. Gli orobici, però, non considerano Ilicic un esubero, e per questo motivo lo faranno partire solo alle loro condizioni. Infatti l'Atalanta non vuole regalarlo, soprattutto trattandosi di una diretta concorrente per la Champions League.

La trattativa al momento è in una fase di stallo, dato che non c'è accordo tra Milan e Atalanta sui costi dell'operazione. La Dea ha chiesto circa 8 milioni di euro, una cifra sicuramente importante per un giocatore che ha già 33 anni. Proprio per questo il Milan riflette, e presenterà un'offerta da circa 4 milioni, molto lontana quindi dalla richiesta iniziale. L'Atalanta dal canto suo non molla, può venire incontro al Diavolo ma non così tanto. L'impressione è che a circa 6 milioni di euro, come riportato da calciomercato.com, si possa chiudere la trattativa. Se ne riparlerà dopo Ferragosto.