Udinese-Milan, ecco la designazione arbitrale del match

È stata resa nota la designazione arbitrale per la sfida tra bianconeri e Milan, in programma sabato alle 20:45.

Sabato sera alle 20:45 è in programma la sfida tra Udinese e Milan, gara valida per la 17esima giornata di Serie A. Il Milan vuole continuare a vincere in campionato, per non perdere il primato. Seguono a poca distanza molti club, che tenteranno fino all’ultimo di sottrarsi il titolo a vicenda. Questa è l’occasione giusta per il diavoli per non perdere punti fondamentali.