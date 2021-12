Milan, tre squadre alla ricerca degli ottavi: le parole dei mister

Questa sera sono in programma le ultime sfide dei gironi di Champions. Nel gruppo B sono tre le squadre che sperano nel passaggio del turno.

Questa sera alle 21 andranno in scena le ultime sfide del girone B, valide per il passaggio del turno. Soltanto il Liverpool capolista è certo del passaggio, con i suoi 15 punti. Ancora tutto da scrivere invece per Milan, Porto e Atletico. I rossoneri si trovano al terz’ultimo posto con 4 punti e per passare agli ottavi devono assolutamente vincere contro gli inglesi. Il destino dei diavoli tuttavia è legato anche al risultato dell’altro match: gli uomini di Pioli devono sperare in un pareggio o nella vittoria degli spagnoli. In quest’ultimo caso i rossoneri passerebbero solo con una migliore differenza reti.