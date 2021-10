Milan, Kjaer è troppo importante. Obiettivo rinnovo

Il match perso contro il Porto di martedì sera ha avuto un'unica nota positiva Simon Kjaer. Un vero leader della formazione rossonera

La partita di martedì sera contro il Porto di Sergio Conceicao ha avuto come protagonisti negativi della serata Fikyao Tomori, completamente in bambola, e gli esterni Davide Calabria e Fodé Ballo-Touré. L'unico a salvarsi della retroguardia è Simone Kjaer.

Il danese, rispetto a una stagione fa, sta giocando meno del passato. Scelte tecniche dovute alle rotazioni che Stefano Pioli ha voluto fare in campionato alternando il danese a Tomori e Romagnoli. Ma nelle tre partite di Champions è sempre partito titolare. Risultando spesso tra i migliori in campo. Una certezza per il tecnico rossonero che, nonostante i problemi legati alla condizione fisica, non fare mai a meno del classe '88. Non a caso nel Milan sono pochissimi i giocatori ad avere l'esperienza e la freddezza del danese. E nei match si importanti si vede. E si nota.

Nella serata di martedì Kjaer ha è stato, senza ombra di dubbio, il migliore in campo dei rossoneri. Un primo tempo perfetto in cui il danese ha retto da solo da difesa tirando fuori le sui note doti da leader. Nella seconda frazione di gioco alcuni l'ex Siviglia ha commesso alcuni errori, soprattutto in fase di impostazione, ma è un neo figlio soprattutto delle bruttissima prestazione della retroguardia.

Il Milan in questo momento sta affrontando i difficili rinnovi di Franck Kessié e Alessio Romagnoli ma Maldini e Massara vogliono blindare il danese il prima possibile. Dal canto suo Simon Kjaer si è già detto pronto a firmare il suo rinnovo. Il duo mercato deve risolvere subito la questione rinnovo legata al Capitano della Danimarca per il ruolo di leader in campo e nello spogliatoio. Senza dimenticare come in tre anni (scarsi) in rossonero il classe '88 ha raggiunto anche la semifinale europea con la sua Nazionale entrando anche nell'elenco dei candidati del Pallone d'oro.