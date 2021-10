Porto-Milan | Leao: “Sconfitta meritata, ma ci aiuterà a crescere”

Parla ai microfoni di Milan Tv, Rafael Leao, dopo la partita persa contro il porto. Ecco che cosa ha detto il 17 rossonero

Perde il Milan, ancora una volta in Champions League contro il Porto. Perde male questa volta, un prestazione nettamente peggiore rispetto a quelle con il Liverpool e l'Atletico Madrid. Il goal dei portoghesi però è viziato da una fallo su Bennacer, ma non cercano alibi i rossoneri e non lo fa nemmeno Rafael Leao, che a fine partita è intervenuto ai microfoni di Milan Tv. Ecco che cosa ha detto l'esterno.