Porto-Milan | Top e Flop: Kjaer ‘lavora da solo’. Tomori, mai visto così

Ecco il migliore e il peggiore in campo di Porto-Milan, terza partita del Girone B di Champions League. I rossoneri restano a zero punti

Va al Porto la sfida della terza giornata nel gruppo B di Champions League: i lusitani battono per 1-0 il Milan al termine di una partita tesa e intensa. I rossoneri hanno lottato per 90 e più minuti al do Dragao, nonostante le tante assenze, prima di cedere a metà della ripresa per il gol decisivo di Luis Diaz. Quello in Portogallo però è il peggior Diavolo della stagione, come ammesso sia dai calciatori, che da Stefano Pioli, a fine partita. I padroni di casa che registrano anche un palo in avvio di partita, sempre con Diaz, mentre i rossoneri hanno avuto un paio di chance sui piedi di Giroud e qualche tentativo nel finale con Krunic e Calabria. Restano quindi ultimi i rossoneri, nel Gruppo B, a meno 4 dalle seconde: l'Atletico di Madrid e proprio la squadra di Sergio Conceiçao. Ecco il migliore e il peggiore in campo della serata Europea del Diavolo.