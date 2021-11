Milan, Zancan: “Kjaer leader emotivo, Tomori tecnico. Romagnoli invece…”

Il giornalista Zancan ha parlato della difesa del Milan, dopo le ultime giornate di campionato. Ecco i suoi giudizi.

Il rischio è quello di perdere di vista gli avversari per lo scudetto. Il Napoli ha battuto i biancocelesti ed è giunto in vetta alla classifica con 35 punti. Sempre più vicino è l’Inter, che si è portata a meno 1 dai rossoneri. Per continuare a lottare per il titolo, gli uomini di Pioli devono tornare alla vittoria. La prima occasione utile ci sarà domani sera a Genova. La speranza del club è quella di non subire tanti gol, come accaduto con i viola e con i neroverdi. Sono state ben 7 le reti incassate in queste ultime due giornate di campionato. Numeri troppo elevati per la difesa rossonera.