Jovic escluso dalle convocazioni della Serbia per i prossimi impegni

Luka Jovic escluso dalle convocazioni per i prossimi impegni della Serbia. Facciamo il punto in merito......

E' un Luka Jovic che non prenderà parte ai prossimi impegni della Serbia per le qualificazioni ai prossimi Europei. Il centravanti rossonero resterà a Milanello a lavorare per cercare di farsi trovare pronto quando Stefano Pioli lo chiamerà in casua.

La Serbia lo lascia fuori dalle convocazioni — La Nazionale serba non lo ha chiamato per i prossimi impegni contro Ungheria e Montenegro prefendogli altri giocatori. Non è dato sapersi se la decisione sia stata presa di comune accordo con Luka Jovic per consentirgli di rimettersi in condizione a Milanello oppure se sia stata una scelta tecnica del c.t.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.