Si allontana Javi Guerra per il Milan: ecco il motivo

Facciamo il punto sul mercato del Milan con Igli Tare che è al lavoro per consegnare a Max Allegri una squadra completa

Il nuovo direttore sportivo rossonero Igli Tare è al lavoro per rinforzare la rosa rossonera in vista della prossima stagione. In tal senso ecco che il diavolo avrebbe messo nel mirino diversi profili con l’approvazione pure del tecnico del Milan Max Allegri.

Uno però sarebbe più lontano

Si tratta di Javi Guerra che tanto piaceva alla società rossonera. Il centrocampista spagnolo è di proprietà del Valencia ed è un nome circolato molto nelle ultime settimane. Il club valenciano avrebbe però offerto il rinnovo al giocatore che ora sarebbe più lontano dal Milan.