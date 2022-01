Zazzaroni: “Se Milan e Juve sono queste, l’Inter può dormire tranquillo”

Il giornalista ha analizzato la prestazione di ieri sera al Meazza tra il Milan e i bianconeri. Ecco le sue considerazioni.

Il big match tra Milane Juve si è concluso con un equilibrato 0-0. Nessuna rete a San Siro, in una gara dai ritmi decisamente lenti e in sottotono. Non affonda il Milan, che avrebbe avuto l’opportunità di avvicinarsi alla capolista. I rossoneri invece sono stati raggiunti dai partenopei e superati in classifica per differenza reti. Nulla da fare nemmeno per la Juventus, che dimostra ancora una volta di non essere più la squadra del passato. Gli uomini di Allegri non riescono ad essere incisivi e per tutta la partita hanno dato l’impressione di voler difendere un punto d’oro.