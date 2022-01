Capello: “Non è più il Milan della prima parte di stagione”

L’ex allenatore ha parlato dei vari colpi di calciomercato delle squadre di Serie A. Ecco il suo pensiero sul Milan.

Dopo la sosta per la Nazionale, le squadre tornano ad allenarsi in vista della ripresa del campionato. La prossima giornata sarà la 24esima gara di questa stagione e su tutte spicca il derby di Milano. Proprio del campionato italiano è tornato a parlare Fabio Capello, che ha rilasciato un’intervista su Il Messaggero. L’ex allenatore ha commentato i colpi di mercato delle varie squadre di Serie A e ha dato la sua opinione su quale squadra rischia di rimanere fuori dalla prossima Champions League. Ecco le sue dichiarazioni:

Sull’acquisto di Vlahovic da parte della Juventus: “E’ l’uomo che può incidere in modo determinante nei prossimi mesi. Non penso alla lotta per il titolo perché l’Inter ha un buon vantaggio, ma la Juve con il centravanti serbo prenota la qualificazione in Champions e diventa la mina vagante di quella attuale. La risalita di Allegri mi pare inevitabile anche alla luce della prestazione in casa del Milan. Per la prima volta dopo mesi si è vista una squadra compatta, con la mentalità di chi ha le idee chiare”.