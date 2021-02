“Il rumore dei nemici” stimola il migliore Ibrahimovic

MILANO – Nella giornata di venerdì – Nella giornata di venerdì Zlatan Ibrahimovic è stato ascoltato dalla Procura della Federcalcio . Un’audizione avvenuta in videoconferenza: il motivo? La lite avvenuta durante il derby di Coppa Italia con Romelu Lukaku. Una vicenda che ha visto lo svedese accusato anche di razzismo. Accuse respinte anche dal club rossonero, sempre più deciso a volere smontare l’intento discriminatorio.

Ma quel è saltato agli occhi di tutti è il nervosismo di Zlatan Ibrahimovic nelle ultime ultime partite. A Bologna lo svedese è stato protagonista di una prestazione al di sotto della sufficienza. E come se non bastasse con l’ennesimo rigore sbagliato in stagione. Un nervosismo derivato, forse, anche dalle poche reti messe assegno nelle ultime quattro di campionato: 2 gol ai danni del Cagliari, 0 contro Torino, Atalanta e Bologna. Numeri che sarebbero buoni, se non fosse che fino all’infortunio dell’ex Barcellona e PSG, nel match contro il Napoli, Ibrahimovic viaggiava a un gol a partita. Eppure c’è un ma. E se Ibrahimovic avesse bisogno di stimoli esterni? Di sentire, come disse Mourinho, il rumore dei nemici? Nemici, calcisticamente parlando, che potrebbe aver trovato in Lukaku e nell’Inter che insegue il Milan e continua a vincere. Un rumore, che come al tecnico portoghese, gli piace tanto.