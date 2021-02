Milan, Pioli ritrova Calhanoglu, si affiderà al turco per il Crotone?

MILANO – Hakan Calhanoglu si è messo alle spalle la positività al Covid-19. Il turco alla vigilia della gara di campionato contro il Bologna, infatti, è tornato negativo. Stefano Pioli però ha deciso di non rischiarlo per la partita con i rossoblù. Dopo il periodo di stop forzato infatti il numero 10 non era al meglio della condizione e in questi giorni ha lavorato per ritrovare il migliore smalto, in vista dei prossimi impegni. E’ tornato ad allenarsi con il resto della truppa a Milanello.

Calhanoglu ha messo nel mirino il Crotone. Prossima partita del Milan in campionato, ventunesima giornata della Serie A, match in programma domenica prossima alle 15:00. Il trequartista vuole esserci, vuole tornare ad essere protagonista della stagione rossonera. Lo stop di Brahim Diaz, fermo a causa di una lesione ai muscoli flessori della coscia sinistra, potrebbe anche indurre Pioli a sceglierlo dal primo minuto. Tutto dipenderà dalle risposte che il numero dieci rossonero darà in allenamento, ma è evidente come si sia candidato per una maglia da titolare.

Il ritorno di Calhanoglu dal primo minuto è u segnale importante. Sintomo del fatto che l’infermeria rossonera inizia lentamente a svuotarsi, Kjaer ha iniziato il suo programma individuale di recupero e anche Gabbia sta per tornare ad allenarsi con il gruppo, dopo i tanti problemi dell’ultimo periodo. Bennacer infatti ha fatto il suo ritorno in campo, dopo il lungo stop a causa di problemi muscolari, contro il Bologna. Stessa sorte anche per Rade Krunic, anche il bosniaco era stato fermato dal Coronavirus. Stefano Pioli quindi inizia a ritrovare i pezzi che aveva perso nelle ultime settimane e a Milanello prosegue il lavoro per tornare nella migliore condizione. A breve infatti la seconda parte della stagione del club rossonero entrerà nel vivo tra campionato e Europa League.