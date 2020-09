I medici della Serie A sui protocolli anti-virus: “Ci sono misure che potrebbero essere meno restrittive…”

MILANO – Così ha parlato il responsabile dei medici sociali della Serie A Gianni Nanni ha commentato: “Noi abbiamo chiesto un protocollo più leggero al CTS, siamo favorevoli a un ritorno dei tifosi a capienza limitata negli stadi. Il CTS prende in considerazione le nostre istanze ma credo che abbia come primo obiettivo il discorso della scuola. Ovvio che la problematica dello sport è importante, aspettiamo risposte a breve. Per ora non abbiamo ancora avuto risposte, siamo in attesa. Credo che il CTS abbia interpretato in maniera preoccupante i contagi che ci sono stati dopo le vacanze, sicuramente sono allarmati un po’ ma credo che si risolverà poi il problema. Attualmente i casi stanno diminuendo, specie nelle squadre professionistiche del calcio. Ci sono misure che potrebbero essere meno restrittive.