Calciomercato Milan, l’annuncio fa sognare i tifosi: Maldini prepara l’offerta!

Calciomercato Milan, Bucchioni conferma: “Maldini non molla il colpo grosso”

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Tra meno di una settimana il Milan giocherà la prima partita ufficiale contro lo Shamrock Rovers, ma la rosa rossonera è ancora lontana dall'essere completa. Il club rossonero proseguirà la campagna acquisti nel suo ruolo di mina vagante del calciomercato italiano: il colpo Tonali ha sorpreso tutti e non è detto che nelle prossime settimane non possano arrivare altri acquisti stupefacenti. Il grande sogno di Maldini, oltre che dei tifosi, resta Federico Chiesa. Del suo possibile arrivo in rossonero ha parlato Enzo Bucchioni, giornalista esperto di calciomercato e molto vicino alle questioni di casa Fiorentina. Queste le sue parole ai microfoni di TMW: "Il Milan non ha mollato la pista Chiesa. Il lavoro sottotraccia di Maldini continua. Il ritorno di Rocco Commisso a Firenze, previsto per la prossima settimana, dovrebbe chiarire definitivamente se Chiesa è sul mercato, ed eventualmente a quali condizioni. Perché oltre al Milan anche i bianconeri sono sempre attenti, anche se nessuno fa la prima mossa per evitare di far lievitare il prezzo. Il Milan ha capito che Paquetá non piace ai viola (andrà in Francia) e sta preparando un'altra soluzione: un misto fra denaro e giocatori". Bucchioni ha poi aggiunto che un accordo del genere sarebbe difficile da trovare, con la concorrenza della Vecchia Signora che complicherebbe l'affare. Ma mai dire mai: il Milan sembrava partire sconfitto anche nella corsa a Tonali.