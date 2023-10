Gravina: “La vicenda del calcioscommesse non era preventivabile”

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha parlato del caos scommesse. Sentite tutte le sue parole.......

In esclusiva per il Festival dello Sport di Trento ha parlato il presidente della FIGCGabriele Gravina che sul caos scommesse ha detto: "La vicenda del calcioscommesse non era preventivabile. Credo che a questa situazione abbiamo risposto con grande sensibilità e coerenza e con rispetto per le istituzioni, i calciatori e la maglia azzurra”.

Ancora le sue parole — “Purtroppo la ludopatia non è un problema del calcio ma una piaga sociale che corrode dall'interno. Ieri le autorità hanno voluto notificare gli avvisi di garanzia a Zaniolo e Toniali". Queste le parole in esclusiva per il Festival dello Sport di Trento dove ha parlato il presidente della FIGC Gabriele Gravina.

