Gilardino esalta Pioli: “Persona pacata capace di capire i propri giocatori”

Il tecnico del Genoa Alberto Gilardino ha parlato ieri in conferenza stampa esaltando il nostro mister Stefano Pioli

Ieri Alberto Gilardino ha esaltato Stefano Pioli e ha detto: "Il mister mi ha insegnato in quel percorso che facemmo insieme a Bologna ad essere una persona molto pacata, capace di entrare nella testa dei giocatori”.

“E' una persona molto brava a livello tattico con uno staff veramente importante. Essere riuscito in questi anni a trasmettere a questa squadra questa identità, nei singoli e nel gioco corale, è qualcosa di straordinario". Queste le parole del tecnico del Genoa Alberto Gilardino .

