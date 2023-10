Scommesse, Tonali collabora con la Procura: la posizione del Newcastle

Nella giornata di ieri Sandro Tonali si è diretto alla Procura di Torino, dove è stato ascoltato per tre ore dalla PM Manuela Pedrotta. L’ex centrocampista del Milan è coinvolto nello scandalo scommesse, ma ha deciso di collaborare con la Procura FIGC. Vediamo di seguito il comunicato del Newcastle , attuale squadra di Tonali, in merito alla vicenda.

Il comunicato ufficiale

“Il Newcastle United può confermare che Sandro Tonali è oggetto di indagine da parte della Procura Italiana e della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) in relazione all’attività illecita di scommesse. Sandro è pienamente coinvolto nelle indagini e continuerà a collaborare con tutte le autorità competenti. Lui e la sua famiglia continueranno a ricevere il pieno sostegno del club. A causa di questo processo in corso, Sandro e il Newcastle United non sono in grado di offrire ulteriori commenti in questo momento”.