Gazidis a Sky Sport: “Ho un sogno per questo club. Sullo stadio…”

MILANO – Sky Sport ha effettuato un’intervista esclusiva all’amministratore delegato del Milan Ivan Gazidis. Ecco le sue parole, che spaziano dal mercato allenatori, sino al prossimo derby con l’inter, passando per i temi legati alla costruzione del nuovo stadio di Milano.

SU MILANO – “Sono innamorato di Milano. È una città speciale. Durante il lockdown ho visto la forza e i sentimenti degli italiani, ora mi sento davvero ‘milanese’. Il mio insegnante un giorno mi disse ‘Ho una sfida per te: devi trovare San Siro’. Il primo giorno a Milano camminai dai Navigli fino a San Siro, a piedi: ci misi tre ore”.

SUL RUOLO DI AD IN ITALIA ED IN INGHILTERRA – “È differente. Ho vissuto tre carriere. La prima negli Stati Uniti: avevamo l’idea di creare una nuova Lega, poi ho lavorato come direttore tecnico per la Lega. Poi sono arrivato all’Arsenal con Wenger: un grande allenatore e un grande uomo, lì mi sono focalizzato per il ‘fuori campo’, lo sviluppo della parte commerciale. Al Milan è necessaria una visione totale, in campo e fuori. Una visione che ho chiara nella mente, condivisa da tutti. È un sogno tutto questo, ma non abbiamo vinto nulla. Siamo sulla strada giusta. Di notte sogno come i tifosi, ma di mattina lavoro, questa è la mia e nostra attitudine”.

SUL FUTURO DI PIOLI – “Per me la decisione era sempre aperta, a Stefano l’ho sempre detto, la scelta deve essere fatta per il merito sportivo, è sempre così e la cosa che mi ha sorpreso è stata l’attitudine sul campo di Pioli. Ha un approccio moderno, che abbraccia i talenti giovani. Stefano usa dati, analisi, video e capisce che i 5 secondi di transizione sono i momenti più importanti del calcio di oggi. Esattamente un anno fa abbiamo giocato contro l’Inter: abbiamo visto un’impostazione di gioco di Pioli che ci dava molta fiducia. Abbiamo perso, ma lì capimmo che c’era qualcosa. E lì abbiamo capito che Stefano era la scelta”.

SULLA GRANDE SQUADRA IN COSTRUZIONE – “Se tu mi dici è merito di Pioli, io ti dico di sì, sono d’accordo. Se mi dici che il merito è di Massara e Maldini, io ti dico di sì. Se mi dici che merito di Ibra, io ti dico di sì. È una somma di storie, tutte sono vere. Non è facile, ci sono culture e lingue differenti. Ma adesso stiamo crescendo insieme, c’è un’unità veramente forte nella squadra e nella società. E questo si vede. Non sempre siamo d’accordo, ma è normale che sia così….

SU MALDINI – Maldini rappresenta il club, la storia del Milan. Ma non l’ho scelto per questo. L’ho scelto perché vedevo qualcosa di speciale: un uomo umile e di valori, con voglia di imparare, un uomo che pensa alla squadra, onesto, con qualità. È fondamentale, spero che Paolo resti qui a lungo, non vedo un limite per lui qui. È veramente una persona speciale ed è da Milan”.

SU IBRAHIMOVIC – “Lui è l’eccezione a tutte le regole. Ibra è speciale, ha qualità come uomo, sul campo e anche fisicamente, è incredibile. Lui cambia le regole, è fantastico”. E sul rinnovo? “Assolutamente, tutto è possibile. La realtà è che per Ibra questa è forse la sfida più grande, bella e romantica della sua carriera. Ha una storia con il Milan, questo club lo emoziona in modo speciale”.

SUI RINNOVI DI CALHANOGLU E DONNARUMMA – “Vogliamo che restino qui, sono molto importanti per questa squadra, sono persone fantastiche e professionisti incredibili, se fosse possibile averli anche nel nostro futuro sarebbe meglio. Noi stiamo facendo il possibile, sono fiducioso sul fatto di raggiungere un accordo.