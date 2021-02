Milan, fissato un tetto ingaggi: Gigio ed Ibra uniche eccezioni

MILANO – Il mercato di gennaio è stato lasciato alle spalle, ma il lavoro per l’area tecnica rossonera è ancora molto intenso. Sui tavoli societari le principali questioni all’ordine del giorno riguardano adesso i rinnovi di contratto. E questo non solo per i relativi al 2021. A proposito di programmazione, tanto cara ad Elliott, presto sarà tempo di pensare alle scadenze fissate al giugno 2022. Kessie e Romagnoli. L’ivoriano sta dimostrando con i fatti di essere uno dei centrocampisti migliori in Italia e non solo. Naturale dunque si andrà verso un adeguamento importante dell’ingaggio attualmente percepito.

Come riporta La Gazzetta dello Sport però, la volontà di Elliott è quella di non esagerare. Ecco perchè, a Maldini, Gazidis e Massara è stato fissato un tetto ingaggi di 4 milioni di euro. Oltre non si può andare. Solo due le eccezioni concesse dalla proprietà di fronte ad una tale decisione. Le eccezioni sono ovviamente il contratto di Gigio Donnarumma e quello di Zlatan Ibrahimovic. Per loro, si può andare oltre.

Ecco che con questa spending review attivata, si guarda anche ai parametro zero, in vista della prossima sessione di mercato. Ed il Milan sta valutando le varie opportunità con grande attenzione. I nomi in questione sono quelli di Florian Thauvin dell’Olympique Marseille e di Otavio del Porto. In entrambi i casi la concorrenza sicuramente non manca, ma il ritorno in Champions e un blasone storico del club che sta tornando, potrebbero giocare un ruolo importante a favore dei rossoneri. Questa intanto, la tabella riassuntiva dei giocatori rossoneri in scadenza di contratto già nel giugno del 2021.