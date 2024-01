Gasperini: “Gara con l’Inter? Mi ha dato fastidio, tre giorni dopo il Milan”

L'Atalanta nell'ultimo weekend, come altre squadre, ha vissuto un turno di pausa forzato. I bergamaschi infatti avrebbero dovuto sfidare l'Inter ma a causa della Supercoppa Italiana la partita della squadra di Simone Inzaghi è stata rinviata. La lega ha deciso di recuperarli in date diverse in base ai calendari. La gara tra Inter e Atalanta si giocherà il 28 febbraio a San Siro. Tre giorni prima la squadra di Gasperini sarà sempre a San Siro per affrontare il Milan.