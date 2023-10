Elezioni suppletive a Monza: Adriano Galliani in corsa per il centrodestra

Lo scorso settembre Adriano Galliani decise di non continuare la sua carriera politica dopo un'esperienza in Senato...

Lo scorso settembre Adriano Galliani decise di non continuare la sua carriera politica dopo un'esperienza in Senato. Ora però bisogna riassegnare il seggio di Berlusconi, e l'attuale Ds del Monza ha deciso di riscendere in campo.