Gabbia: “Contento dell’accoglienza al Villarreal, ora farò del mio meglio”

Ieri in conferenza stampa ha parlato il nuovo difensore del Villareal Matteo Gabbia il quale ha detto: “Sono molto felice, voglio ringraziare il presidente della società per l’opportunità e la fiducia. Quando mi ha chiamato il Villarreal ero desideroso di venire. Per me è una grande opportunità giocare nella Liga e non vedo davvero l’ora. Ho parlato con Daniele Bonera , mi ha dato ottimi consigli perché conosce molto bene la squadra. Gli ho chiesto anche consigli sulla vita quotidiana, è stato di grande aiuto sapere cos’è il Villarreal e tutto è stato positivo. Ora devo fare del mio meglio”.

"Le due posizioni del centro della difesa mi stanno bene, sono un destro ma posso giocare a sinistra dove ho giocato tante partite. Non ho problemi a giocare in entrambe le posizioni, destra o sinistra. Ho giocato anche in altri ruoli in cui non mi sento molto a mio agio, ma devo lavorare e cercare di migliorare per poter dare una mano nei ruoli in cui devo giocare".