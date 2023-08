Mercato Milan, il Fenerbahce spinge per Krunic: Pedullà conferma. Al suo posto…

Uno dei fronti più caldi del momento per il calciomercato del Milan è quello che riguarda Rade Krunic , fortemente corteggiato dal Fenerbahce . Il calciatore bosniaco avrebbe già raggiunto un accordo di massima con il club turco, che continua a insistere. L'offerta economica presentata a Krunic è di quelle importanti, circa il triplo di quanto guadagna attualmente in rossonero.

Nelle scorse ore il noto esperto di mercato Alfredo Pedullà ha confermato che questa è una pista assolutamente concreta, anche se al momento non esistono accordi tra i club. Anzi, secondo il giornalista, il Milan starebbe resistendo e non avrebbe molta intenzione di vendere il proprio centrocampista. Su Twitter, Pedullà ha scritto: " Il Fenerbahce vuole Krunic, ma per ora il Milan resiste ". Detto questo, i rossoneri si starebbero comunque già guardando attorno alla ricerca di un possibile sostituto del bosniaco.

La Gazzetta dello Sport ha rilanciato il nome di Morten Hjulmand del Lecce, profilo particolarmente gradito in casa Milan. I salentini valutano il centrocampista classe '99 circa 20 milioni di euro. Sul danese ci sarebbe anche lo Sporting Lisbona. Tuttosport invece parla dell'ipotesi Nico Dominguez del Bologna, che è in scadenza di contratto a giugno 2024. Un'occasione di mercato interessante per il Milan, che monitora l'argentino da diverso tempo. Prima di affondare e approfondire i discorsi però, bisognerà attendere l'evoluzione della situazione riguardante Krunic. Ma le novità di calciomercato non finiscono ancora qui. Pioli sogna una formazione fortissima per la prossima stagione: sorprese in attacco… <<<